Morreu Carlos Fernandinho Teixeira

Carlos Fernandinho Teixeira, autarca de Mosteiros de 2002 a 2020 e deputado da nação, faleceu na noite desta quarta-feira, 26 de Outubro, na cidade de São Filipe, aos 62 anos, na sequência de uma doença prolongada.

A informação foi avançada por familiares e confirmada pela autarquia de Mosteiros que está a produzir uma nota de imprensa neste momento sobre o falecimento de Carlos Fernandinho Teixeira.

Carlos Fernandinho Teixeira, que regressou de Portugal a 12 de Agosto, onde se encontrava em tratamento médico, nasceu a 12 de Fevereiro de 1960, na freguesia de Nossa Senhora de Ajuda, Mosteiros.

Com formação em Gestão de Desenvolvimento Local, Planeamento e Urbanismo pela Universidade Aberta de Lisboa, antes de chegar à presidência da câmara foi professor do ensino básico integrado nas ilhas de S.Nicolau e Brava (1978-1983) e do então ciclo preparatório (1991-94).

De 1994 a 1999 lecionou na escola secundária de São Filipe as disciplinas de Introdução à Actividade Económica.

Enquanto autarca desempenhou as funções de deputado municipal do concelho do Fogo (1991/96) e com a criação do município de Mosteiros, integrou a equipa local do PAICV que viria a vencer as primeiras eleições locais, em 1996, tendo sido eleito vereador.

Exerceu um mandato e meio como vereador (1996/2002), seguindo para a presidência da câmara (2002), em substituição de Júlio Correia, cargo que desempenhou até 2020, tendo sido reeleito em 2004, 2008, 2012 e 2016.

Exerceu a função de vice-presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV), cargo que já tinha ocupado entre 2002 e 2004.

Foi igualmente primeiro secretário da organização dos pioneiros Abel Djassi nas ilhas do Fogo e da Brava, secretário na Juventude Africana Amílcar Cabral (JAAC-CV) de 1990 a 1991 e de 1996 a 2002 o cargo de primeiro secretário do PAICV, sector de Mosteiros, e nos últimos anos a função de presidente da Comissão Política Regional do PAICV, no Fogo, e membro do Conselho Nacional e da Comissão Política Nacional do PAICV.

Participou em vários fóruns e eventos como congresso da Associação dos Municípios Portugueses, no congresso dos municípios ultraperiféricos de Acções, Madeira e Cabo Verde e no fórum social mundial em Belém do Pará, Brasil (2009) e no fórum regional de Dakar.

Foi homenageado pelo antigo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, com a medalha de mérito de primeira classe pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos em prol do desenvolvimento do país.

A Câmara Municipal dos Mosteiros homenageou no passado dia 12 de Agosto e no quadro das actividades do Dia do Município, aquele que durante mais de 20 anos exerceu as funções de autarca dos Mosteiros, entre vereador e presidente da câmara.

A homenagem contou com a presença do Presidente da República, José Maria Neves e com este acto a autarquia dos Mosteiros quis reconhecer os “relevantes serviços prestados ao município, do empenho e do excepcional espírito de abnegação com que Fernandinho Teixeira desempenhou as funções de presidente da Câmara Municipal, entre 2002 e 2020.”

Na altura, o primeiro presidente da câmara de Mosteiros e antecessor de Carlos Fernandinho Teixeira, Júlio Correia, destacou que em boa hora Mosteiros homenageou Carlos Fernandinho, tendo confessado não lhe ser fácil, por falta de distanciamento emocional, escrever sobre o seu familiar, amigo e companheiro, Carlos Fernandinho Teixeira, “ora em momento difícil de saúde”, qualificando-o como “um grande patriota cabo-verdiano, um incondicional filho da ilha do Fogo, um comprometido com o desenvolvimento dos Mosteiros e um autarca que deixou marcas indeléveis e transcendentes”.