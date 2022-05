Tribunal de Mosteiros condena quatro indivíduos a penas de sete a 11 anos de prisão por crime de abuso e agressão sexual

O tribunal de Mosteiros condenou os quatro indivíduos que aguardavam julgamento em prisão preventiva a penas de prisão efectiva entre sete e 11 anos por crime de abuso e agressão sexual contra uma adolescente de 12 anos.

O crime ocorreu em finais de 2020, mas os indivíduos, dois com mais de 60 anos e outros dois na casa dos 30 anos, foram detidos em meados de Maio de 2021, sendo que na altura a adolescente encontrava-se grávida de quatro meses.

O julgamento aconteceu há cerca de duas semanas, mas a sentença foi conhecida na tarde de quinta-feira, 19, tendo o tribunal aplicado penas de sete, oito, nove e 11 anos de prisão efectiva aos mesmos.

O homem com a pena de 11 anos foi acusado de crimes de abuso sexual e outro de agressão sexual, o condenado a nove anos foi acusado de agressão sexual, enquanto os outros dois foram acusados de crimes de abuso sexual, mas um deles, por ser parente próximo, foi sentenciado com oito anos de prisão.

O resultado do exame de ADN para determinar qual dos quatro envolvidos é o pai da criança, solicitado pelo tribunal, ainda não foi conhecido e por isso os indivíduos foram acusados pelos crimes, mas não na forma agravada como estavam inicialmente indiciados.

Os advogados de defesa já manifestaram a intenção de entrar com recursos para o Tribunal da Relação do Sotavento.

Hoje será concluído o julgamento de um outro individuo de 26 anos, de Mosteiros, acusado de ser o suposto autor de um crime de agressão sexual contra uma criança de 10 anos.

O caso ocorreu em meados de Janeiro deste ano, mas o suspeito de agressão sexual foi detido no passado mês de Fevereiro fora de flagrante delito, pelo Ministério Publico, e encontra-se em regime de prisão preventiva.

Aquando do primeiro interrogatório o tribunal de Mosteiros entendeu que há indícios de ter cometido um crime de agressão sexual com penetração na sua forma agravada contra uma menor com a qual o agressor tinha alguns laços de relacionamento e de proximidade.