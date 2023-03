Criança de dois anos morre atropelada na ilha do Fogo

Uma criança de dois anos morreu e a mãe está hospitalizada, devendo ser encaminhada para o Hospital Agostinho Neto para ser avaliada, na sequência de um atropelamento ocorrido na zona de Penteada na tarde de sábado.

O comandante Regional da Polícia Nacional, Fernando Tavares, contactado por elefone pela Inforpress, disse que do acidente de que resultaram duas vítimas, sendo uma mortal, a criança de dois anos, aconteceu na localidade de Penteada, a menos de oito quilómetros a sul da cidade de São Filipe

Segundo a mesma fonte, a criança e a mulher foram atropeladas por uma viatura ligeira, cujo condutor foi detido e encontra-se nas instalações da Esquadra da PN em São Filipe para ser submetido às autoridades judiciais, mas as causas e as circunstâncias do atropelamento ainda não são conhecidas.

O director clínico do Hospital Regional São Francisco de Assis, Dionísio Semedo, disse que as vítimas chegaram a este estabelecimento hospitalar por volta das 20:00 de sábado e que poucas horas depois a criança de dois anos acabou por falecer devido a contusão cerebral.

A outra vítima, que se trata da mãe da criança, encontra-se hospitalizada nos serviços de ortopedia do Hospital Regional São Francisco de Assis, aguardando o seu encaminhamento para os serviços de ortopedia do Hospital Agostinho Neto, na Cidade da Praia, para ser avaliada por especialista.

A mesma, segundo o director clínico, tem múltiplas fraturas e como o São Francisco de Assis não dispõe de ortopedista, a paciente será encaminhada para o Hospital Agostinho Neto para que os médicos especializados possam determinar o melhor tratamento.

Este é o segundo acidente com vítimas mortais registado no espaço de quatro dias nas estradas do município de São Filipe, ilha do Fogo.

No dia 01 de Março, um jovem de 28 anos teria perdido a vida na sequência de uma queda de bicicleta, ocorrida na localidade de Miguel Gonçalves, sul da cidade de São Filipe e não muito distante do local onde ocorreu o atropelamento que provocou duas vítimas, sendo uma mortal, a criança de dois anos, e um ferido grave que vai ser encaminhado para Praia.