2.550 munições calibre 12mm apreendidas no Porto da Praia

O Comando da Secção Fiscal apreendeu, na passada quinta-feira, 27, 2.550 munições de calibre 12mm, provenientes de Portugal no interior de dois bidons, no armazém A e B da Enapor, em Achada Grande Frente.

Segundo um comunicado divulgado hoje pela Polícia Nacional, por volta das 9h30 de manhã, nos armazéns A e B da ENAPOR, na sequência de uma operação conjunta levada a cabo pela Guarda Fiscal e a Alfândega da Praia, procedeu-se à apreensão das munições.

O material apreendido foi encontrado no interior de dois bidons, cujos destinatários são pessoas diferentes.

De acordo com a mesma fonte, no dia 24 do mês em curso, também numa operação conjunta da Guarda Fiscal e da Alfândega da Praia, tinha sido feita a apreensão, no armazém B da ENAPOR, de uma arma de fogo e 337 munições de calibres diversos, provenientes da Holanda.

Desses, 200 eram cartuchos de caça, calibre 12mm; 49 munições, calibre desconhecido; 50 munições, calibre 38mm e 38 munições, calibre 7,65 mm.