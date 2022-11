OE2023 apoia DGTR com mais juristas

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, afirmou que o Orçamento de Estado para o ano económico de 2023 pretende apoiar a Direcção Geral dos Transportes Rodoviários com mais juristas por forma que a componente contraordenacional seja forte.

O governante falava hoje na Reunião da Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado para fazer a apresentação e discussão na Especialidade do Orçamento do Estado para 2023.

O OE, disse, pretebde ainda reforçar aquela instituição com um engenheiro, para apoiar no processo de fiscalização inicial, atribuição de matrículas, entre outros.

“Tem a ver com o despacho inicial de veículos por forma a também estarmos mais ágeis, sermos mais eficazes e apoiarmos as entidades”, avançou.

O ministro prevê operacionalizar o Centro de Gestão de Circulação de Risco e de Crise junto do Serviço Nacional de Protecção Civil , esta do já numa fase de instalação de equipamentos.

“Praticamente já está concluído. Este orçamento visa a aquisição também de meios de projecção para o Serviço Nacional de Protecção Civil, eventualmente de viaturas, e "malguma imobiliária. Não visa equipamentos para as corporações municipais”, frisou.