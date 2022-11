País confirma três casos de nova linhagem de Ómicron BQ.1.1

A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, anunciou esta terça-feira três novos casos de COVID-19 da variante Ómicron e da linhagem BQ.1.1 a circular no país, pelo que alerta a população a intensificar medidas de prevenção e a reforçar a sua vacinação.

Filomena Gonçalves falava à imprensa após o Primeiro-ministro ter-se reunido com o Gabinete de Crise COVID-19 para avaliar a situação epidemiológica do país.

Na sua declaração, a ministra informou que os três casos da nova linhagem BQ.1.1 foram confirmados na ilha de Santiago após amostras processadas pelas autoridades sanitárias.

“Há uma previsão de que esta linhagem seja capaz de se espalhar a nível mundial e que há que se estar alerta, daí o apelo à vacinação já que sua gravidade é, sobretudo, nas pessoas que não cumpriram com a vacinação”, informou.

Mais de 30% das crianças dos 5 aos 11 anos vacinadas

98,6% da população adulta elegível está vacinada com a primeira dose, 86,4% com a segunda dose, 38,5% já tomou dose do reforço.

Nas crianças dos 5 aos 11 anos há uma taxa de vacinação à volta de 34%, pelo que apelou aos pais e encarregados da educação a vacinarem as crianças que, no total, são cerca de 60 mil evitando assim a propagação da doença às pessoas idosas e às que possuem factores de risco.

Face aos dados da vacinação, Filomena Gonçalves sublinhou que o País deve permanecer vigilante para sinais de emergência e disseminação da BQ.1.1.

Na terça-feira, 22, o Ministério da Saúde informou que foram analisadas 126 amostras e que 34 testaram positivo para COVID-19. Assim, o país passa a contabilizar 136 casos activos, 62.259 casos recuperados, 412 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62.862 casos positivos acumulados.

Ómicron BQ.1.1

A BQ.1 e BQ.1.1 parecem emergir como potenciais candidatas a substituir a actualmente dominante BA.5 e, eventualmente, provocar novas vagas de casos na Europa neste outono/inverno, segundo alertam alguns especialistas.

Segundo um relatório da Agência de Saúde Pública do Reino Unido, publicado a 7 de Outubro e citado pelo jornal espanhol La Vanguardia, as BQ.1 e BQ.1.1 têm uma capacidade de propagação 29% maior do que a BA.5.

Um estudo do imunologista chinês Yunlong Cao, da Universidade de Pequim, apresentado na plataforma BioRxiv, indica que a BQ.1.1 tem uma capacidade maior de iludir os anticorpos adquiridos por vacinação ou infecção do que a demonstrada até aqui por qualquer variante anterior, manifestando potencial para ser mais contagiosa em populações com alto nível de imunidade.

*Com Agências





Texto publicado originalmente na edição nº1095 do Expresso das Ilhas de 23 de Novembro