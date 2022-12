​Projecto sobre cadeias de valor de pesca sustentáveis apresentado em São Vicente

Providenciar mecanismos de pesca mais eficientes e sustentáveis e melhorar a eficiência das cadeias de valor das pescas em espécies seleccionadas. Eis alguns dos objectivos do projecto "Cadeias de Valor de Pesca Sustentáveis para Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento”, apresentado hoje em São Vicente.

O projecto é financiado pelo governo da Coreia do Sul, através do ministério dos Oceanos e das Pescas.

Segundo a representante da FAO em Cabo Verde, Ana Touza, a iniciativa procura ajudar as Micro, Pequenas e Médias Empresas a desenvolver oportunidades de financiamento e investimento.

“Aumentar o desempenho económico do micro, pequenas e medias empresas, através de um melhor acesso ao mercado de negócios propícios e ambiente regulatório, fortalecer a sustentabilidade ambiental das cadeias de valores seleccionadas por meio de uma melhor gestão dos recursos naturais e maior consideração da mudança climática, bem como facilitar o acesso das PME a fontes adicionais de financiamento e investimento”, explicou.

Reconstruir e reforçar a saúde e resiliência da pesca e das comunidades dependentes da pesca, melhorando a segurança alimentar e a nutrição e aumentando as oportunidades de subsistência são outras linhas de intervenção da iniciativa.

O projecto Cadeias de Valor de Pesca Sustentáveis para Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SVC4SIDS), segundo a FAO, “complementa” os esforços do governo na promoção do crescimento azul e crescimento sustentável do sector das pescas no país.

O projecto foi lançado no arranque de um workshop sobre o tema que começou hoje em Mindelo, com a duração de dois dias.

Presente no evento, o ministro do Mar, Abraão Vicente, sublinhou a importância do atelier pela facilitação de intercâmbio e partilha de informações entre os diferentes interessados sobre o funcionamento das cadeias de valor e estratégias de melhoria específicas no sector.

"Pelo papel importante que jogam os diversos subsectores da cadeia de valor, da captura ao consumidor final, e a necessidade de regular as etapas para garantir um produto de qualidade. Também pela necessidade de encurtar os circuitos, de modo a que o produto chegue de facto ao mercado final em tempo útil e em melhores condições de salubridade. Pelo facto de Cabo Verde apostar no incentivo à criação de associações cooperativas e de pequenas empresas adaptadas ao sector da produção e comercialização", referiu.

O projecto vai analisar e identificar possíveis estrangulamentos nas cadeias de valor das pescas em Cabo Verde, através de uma análise da cadeia de valor (VCA), conduzida com a metodologia das Cadeias de Valor Alimentar Sustentável (SFVC) da FAO.