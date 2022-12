Santo Antão futuro “paraíso” para o trekking em Cabo Verde

Santo Antão é apontado pelo master plano do turismo da ilha, horizonte 2020 – 2030, como sendo “o paraíso” para a realização de trekking (caminhadas em trilhas), no segmento do turismo de natureza.

No diagnóstico, feito no âmbito do master plano de Santo Antão para o turismo, foram identificados e sinalizados 86,8 quilómetros lineares de percursos, com ramificações nos três municípios desta ilha.

Nesta altura, em que decorre a temporada alta do turismo em Santo Antão (de Outubro até Maio), a ilha tem recebido, diariamente, grupos de turistas para a prática do trekking, segundo o posto do turismo do Porto Novo.

O presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, Aníbal Fonseca, disse, sábado, num encontro com os operadores turísticos, que a meta, nesta retoma do turismo na ilha, é ultrapassar 50 mil turistas recebidos em 2019 (antes da pandemia) e chegar aos 200 mil visitantes “nos próximos anos”.

Alcançar este objectivo, disse o autarca, passa “pela diversificação das ofertas e por um melhor produto turístico” para os turistas que procuram Santo Antão.

No encontro com os operadores turísticos foi apresentado o projecto de marcação e sinalização dos percursos. Para Aníbal Fonseca, o mapeamento e sinalização dos caminhos vicinais é um projecto com impacto em todas as comunidades da ilha, pois visa “organizar, melhorar e estruturar o turismo” que se pratica em Santo Antão.

O Governo lançou em Junho deste ano o projecto de restauro de 82 percursos em toda a ilha, numa extensão de 294 quilómetros, num investimento à volta de 210 mil contos. Os operadores turísticos pediram o arranque efectivo deste projecto, numa altura em que os caminhos vicinais estão a precisar de obras de recuperação.