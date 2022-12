​Tarrafal será palco de encerramento das actividades do Ano das Montanhas

O concelho de Tarrafal de Santiago será palco, no sábado, 17, do encerramento das actividades do Ano das Montanhas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou o ano de 2022 como o Ano Internacional do Desenvolvimento Sustentável das Montanhas.

Segundo uma nota enviada pela Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, a iniciativa tem por objectivo garantir o bem-estar das comunidades montanhosas e das planícies, mediante uma conservação e desenvolvimento sustentáveis.

“Neste sentido, o Presidente da República de Cabo Verde, desde a primeira hora, abraçou esta causa, com várias iniciativas relacionadas. Mais do que isso, o Chefe de Estado tem assumido uma advocacia pública e consequente a favor da preservação das montanhas no combate às alterações climáticas e seus efeitos nefastos, sobretudo, para pequenos Estados insulares, como Cabo Verde.”, lê-se na nota.

A mesma fonte indicou que a Presidência da República juntamente com a Câmara Municipal do Tarrafal junta a sua voz para esta luta com o intuito de contribuir para um ambiente mais sadio e uma Nação mais próspera.

Fazem parte do rol de actividades, campanha de plantação na cidade de Mangue, conversa com os jovens sobre o papel do voluntariado na preservação ambiental, campanha de limpeza nas praias subaquáticas e momento cultural.

Esta programação contará com a presença do Chefe de Estado, do Ministro da Agricultura e Ambiente, do Presidente da Câmara Municipal do Tarrafal e de representantes de várias organizações e instituições nacionais e internacionais.