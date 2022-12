​MFIDS e MAA assinam protocolo de cooperação com a FAO

O protocolo assinado visa apoiar o rendimento das famílias mais vulneráveis atingidas pelos efeitos das crises que assolam o país e o mundo.

O Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social - MFIDS e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO, vão assinar hoje, 21, um protocolo de cooperação com o objectivo de apoiar o rendimento das famílias mais vulneráveis atingidas pelos efeitos da tripla crise, designadamente da seca prolongada, da pandemia da COVID-19 e, desde passado mês de Março, da Guerra iniciada com a invasão da Rússia à Ucrânia.

Segundo uma nota enviada, trata-se de um projecto financiado pela FAO e implementado pelo MFIDS e o Ministério da Agricultura e Ambiente- MAA, que constitui um reforço às medidas de prevenção lideradas pelo Governo, apoiando-se nos mecanismos existentes de coordenação entre o Executivo, a sociedade civil e os municípios, no âmbito de Contratos-Programas.

Ainda, hoje o Ministério da Agricultura e Ambiente aproveitará o momento para assinar também um protocolo de cooperação com a FAO que visa complementar as medidas preventivas dirigidas pelo Governo, também no âmbito do Contrato – Programa, assinado com os municípios, contribuindo, assim, para aumentar e melhorar o fornecimento de bens e serviços da Agricultura, Florestas e Pescas de uma forma sustentável.