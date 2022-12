Cento e cinquenta famílias da localidade de Baia, em São Domingos, contam a partir de agora com ligação domiciliária de água.

De acordo com um comunicado da Águas de Santiago, publicado hoje no Facebook, a execução deste projecto é fruto de uma parceria da empresa com a Câmara Municipal de São Domingos.

O projecto tem por objectivo melhorar e garantir a disponibilidade de água para as famílias daquela localidade.

Segundo a mesma fonte, o projecto visa ainda melhorar as condições de vida dos mesmos, principalmente mulheres e crianças que percorriam quilómetros de distância à procura do liquido.