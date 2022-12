Nove pessoas detidas em mega-operação da PN realizada em bairros da zona oriental da Praia

​A mega-operação da Polícia Nacional, realizada ontem nos bairros de Achada Grande Frentes, Achada Grande Trás e também no Paiol culminou em apreensões e na detenção de nove indivíduos, cinco dos quais em flagrante delito.

Segundo informações avançadas pelo comandante da Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), que comandou a operação, esta investida envolveu 160 efectivos, que durante quatro horas passaram a pente fino estes bairros da zona oriental da capital.

“Durante a operação fizemos buscas em seis residência, mediante mandatos emitidos por autoridades competentes, desmantelamos um local de fabrico de armas artesanais (boca bedju), com a apreensão de várias peças dessas arma e ferramentas para a sua construção”, disse Orlando Évora.

A nível de detenção, detalhou este responsável que foram detidas nove pessoas, sendo cinco em flagrante delito, por crimes de armas e posse de droga, e quatro fora de flagrante delito, em cumprimento de mandados de detenção.

“Conduzimos três pessoas para a Direcção Central de Investigação Criminal, para identificação e averiguações. 159 pessoas foram abordadas e revistadas nessas localidades, apreendemos duas armas de fogo, sendo um revolver 1.32 e uma pistola boca bedju”, avançou Orlando Évora, completando que foram também apreendidas uma espingarda de pesca, que era utilizada como arma, munições, armas brancas, bem como certas quantidades de haxixe, cocaína e ervas, além de manuais de vários tipos de armas de fogo.

Foram também fiscalizados vários estabelecimentos comerciais e, a nível de trânsito, foram fiscalizadas 154 viaturas, tendo sido apreendidos 14 veículos, aplicadas oito coimas no valor total de 80 mil escudos e apreendidas 18 livretes.

A acção foi coordenada pelo Ministério Público e apoiada pelo juiz de turno do Tribunal da Comarca da Praia.

Esta operação está enquadrada no plano Natal/Fim-de-Ano da PN na cidade da Praia, que arrancou no dia 15 de Dezembro com cerca de 500 efectivos.

O objectivo deste plano é a diminuição de sentimento de insegurança e da sinistralidade rodoviária, bem como a prevenção e diminuição da criminalidade, manutenção da segurança e ordem públicas, garantia do funcionamento de instituições públicas e privadas, assim como a segurança da integridade física dos cidadãos e dos seus bens.

Na semana passada, a PN tinha também realizado uma mega-operação nos bairros da Bela Vista, Achada de Santo António e Fundo Cobom, tendo feito 11 detenções e apreensão de armas de fogo, dos detidos seis ficaram em prisão preventiva.