​José Maria Neves lamenta morte de Bento XVI

O Presidente da República, José Maria Neves, manifesta tristeza com a morte, esta manhã, do Papa Bento XVI, aos 95 anos, considerando-o “uma Inconfundível voz do Amor” da Igreja Católica.

Em comunicado publicado nas redes socais, o chefe de Estado lembrou do Papa Bento XVI como uma figura com “grandeza e disponibilidade em servir a Humanidade”, recordando igualmente que enquanto primeiro-ministro chegou a privar com Bento XVI. “O seu ar aparentemente frágil e tímido não era suficiente para esconder o penetrante brilho do olhar e uma enorme sapiência. Um dos líderes mundiais mais sage com que algum dia privei nas minhas lides governamentais”, recordou José Maria Neves. O chefe de Estado aproveitou ainda para endereçar as suas sentidas condolências à Igreja Católica, aos Bispos e Católicos cabo-verdianos e a toda a família enlutada. O Papa emérito Bento XVI faleceu hoje, em Roma, aos 95 anos de idade.

