​Morreu o jornalista cabo-verdiano Valdir Alves

O jornalista cabo-verdiano Valdir Alves morreu esta sexta-feira, 30 de Dezembro, nos Estados Unidos da América, vítima de doença, informaram os familiares e amigos nas redes sociais.

Em Maio último, Valdir Alves foi um dos homenageados na Gala Liberdade de Imprensa, promovida pela Associação Sindical dos Jornalista de Cabo Verde (AJOC).

Também o Presidente da República, José Maria Neves, aproveitou a sua deslocação, em Setembro, aos Estados Unidos da América, para participar na 77ª Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, para condecorar Valdir Alves.

O jornalista, que começou a trabalhar na Rádio Nacional, em 1985, está igualmente ligado a diversas outras “iniciativas importantes”, como os programas “Porton di Nôs Ilha” e “Saudades de Cabo Verde”, na Rádio Voz do Emigrante, ou ainda “Café da Manhã”, um espaço então de larga audiência na Rádio Brockton, FM. Foi também editor do jornal online “Cabo Verdeonline.com”.

No domínio da imprensa escrita, foi um dos fundadores e editor dos jornais “Correio do Imigrante” e “Nôs Jornal”. Foi ainda colaborador da Rádio de Cabo Verde, da Televisão de Cabo Verde e da Rádio France International.

AJOC lamenta a morte de Valdir Alves

A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) disse ser com “espanto e tristeza” que tomou conhecimento da morte do colega jornalista Valdir Alves, nos EUA, garantindo ter-se perdido um “profissional que soube dar voz a diáspora”.

“Foi com espanto que a AJOC recebeu esta triste notícia do falecimento do veterano colega vítima de doença”, afirma o presidente da AJOC, Geremias Furtado, em declarações à Inforpress.

O presidente da AJOC lembrou ainda Valdir como “um grande colega, amigo, que soube dar voz à diáspora, sobretudo nos Estados Unidos da América.