Apresentação períodica para três suspeitos de VBG

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou apresentação periódica às autoridades e outras medidas de coacção que implicam proibição de contacto e aproximação com as vítimas a três homens acusados de violência baseada no género (VBG).

Segundo um comunicado do Ministério Público, divulgado hoje, os suspeitos foram detidos fora de flagrante delito, no âmbito da investigação de três autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia. Os suspeitos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, têm idades compreendidas entre os 25 e os 41 anos. Ao suspeito de 25 anos, técnico de vendas, indiciado da prática de três VBG agravado, o Tribunal determinou a proibição de contacto e aproximação da vítima e apresentação periódicas às autoridades. Por sua vez, ao arguido de 40 anos de idade, pedreiro de profissão, indiciado da prática de um um VBG agravado, foram aplicadas as medidas de proibição de permanência na casa de morada de família, proibição de contacto e aproximação da vítima e apresentação periódicas às autoridades. Finalmente, ao arguido de 41 anos de idade, pintor de profissão, indiciado da prática de um VBG agravado, foram aplicadas as medidas de proibição de contacto e aproximação da vítima e apresentação periódicas às autoridades.

