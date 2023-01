​Praia recebe encontro de trabalho de preparação do “Projecto de Reforço de Capacitação e Melhoria da Produção Estatística nos PALOP”

A cidade da Praia recebe esta quarta e quinta-feira, 25 a 26, o encontro de trabalho de preparação do “Projecto de Reforço de Capacitação e Melhoria da Produção Estatística nos PALOP”. Este encontro realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), acontece, no âmbito da Cooperação Sul-Sul, com a participação dos INEs de Angola, Moçambique, Guiné Bissau e São Príncipe.

Segundo uma nota enviada pelo INE, durante esses dois dias de trabalho, serão identificadas e discutidas as áreas prioritárias de cooperação a incluir no referido projecto; as possíveis fontes de financiamento, em conformidade com as áreas identificadas; um cronograma do projecto; a sua finalização e assinatura. “O INE de Cabo Verde ambiciona redinamizar e robustecer a cooperação estatística Sul-Sul, especialmente com os INE dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Para o efeito, convidou os INEs de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau para que, em conjunto, elaborem e implementem um projecto de cooperação no domínio da Estatística, proposta essa que já mereceu uma reação formal e positiva daqueles INEs”, lê-se na nota. O INECV pretende com o projecto em perspectiva, o desenvolvimento de acções de assistência técnica, formação e troca de experiências, em áreas prioritárias, com ganhos recíprocos. A mesma fonte indicou ainda que pretende-se com este projecto, o desenvolvimento de acções de assistência técnica, formação e troca de experiências, em áreas prioritárias, com ganhos recíprocos. “Por exemplo, o INE de Cabo Verde tem experiência em matéria de georreferenciação de dados e cartografia digital, na realização de inquérito modular e de censo digital, no desenvolvimento de plataformas de recolha online de dados estatísticos e de gestão de inquéritos, no aproveitamento de dados administrativos para fins estatísticos, entre outras capacidades”, cita o documento. Conforme a mesma fonte, essas áreas e outras, a serem acordadas, poderão vir a constar como acções da cooperação no âmbito do projecto.

