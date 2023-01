Cabo Verde terá este ano centro nacional de cibersegurança

Cabo Verde terá este ano um centro nacional de cibersegurança. A garantia foi dada pelo Secretário de Estado da Economia Digital aos jornalistas, no acto de encerramento do Seminário Estratégico Internacional TAIEX INTPA, na cidade da Praia.

Pedro Lopes disse que é impossível falar-se de tudo o que é economia digital sem que as pessoas se sintam seguras para fazerem negócios.

"Estaremos preparados para fazer este anúncio, isto também no âmbito daquilo que é o parque tecnológico. Queremos que as empresas que se estabelecem no parque tecnológico tenham todas as condições e esse é o nosso objectivo que esse ano 2023 seja um ano digital para Cabo Verde, com várias concretizações. Já estamos há muito tempo para concretizar o parque tecnológico, será também este ano. A ciberseguranca fará parte do domínio daquilo que é o digital. É impossível falar-se de tudo o que é economia digital sem as pessoas sentirem segurança nos seus negócios, sentirem segurança também para usarem serviços digitais e por isso que isso é realmente importante", explica.

Pedro Lopes lembra que Cabo Verde não esta imune àquilo que são os ataques [cibernéticos] mundiais.

“Temos aqui todas as condições para que, quando formos atacados, e já somos atacados diariamente, são vários os ataques que o país recebe, estarmos preparados para responder a esses ataques, mas queremos reforçar este ataque. Sabemos que o mundo está em acelerada mudança, as pessoas começam cada vez mais a utilizar o digital e os perigos do digital também são uma realidade para o nosso país e é isso mesmo que nós temos que fazer resposta", explica.

O seminário reuniu peritos em cibersegurança da Estónia e de Portugal, de Instituições e Agências Europeias e Cabo-verdianas, altos dirigentes dos Ministérios da Economia Digital, da Modernização do Estado e da Administração Pública, do NOSi e da Agência de Regulação Multissectorial da Economia, entre outras instituições públicas e representantes do sector privado em Cabo Verde.