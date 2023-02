Cresce a confiança nas instituições em Cabo Verde

Inquérito realizado pela Afrosondagem e divulgado esta segunda-feira, mostra que a confiança dos cabo-verdianos nas instituições aumentou.

Segundo os resultados do inquérito a que o Expresso das Ilhas teve acesso, as Forças Armadas continuam na liderança na qualidade da instituição de maior confiança dos cabo-verdianos, seguido pelo Presidente da República e pelos líderes religiosos.

O mesmo documento aponta que a CNE, Polícia, Tribunais, e Primeiro-ministro são alvo de confiança.

“Os cabo-verdianos residentes nas zonas rurais tendem a confiar mais nas instituições do que nas zonas urbanas. Ao mesmo tempo, regista-se um maior grau de confiança nas instituições no seio dos homens, comparativamente às mulheres, exceptuando-se no caso dos líderes religiosos que conseguem mais confiança entre as mulheres do que entre os homens”, aponta ainda o inquérito realizado pela Afrosondagem.

Segundo o inquérito “num momento em que o desempenho do governo e as decisões dos tribunais num caso mediático de um deputado da nação encontra-se sob escrutínio, a confiança que os cabo-verdianos depositam nas instituições afigura-se reforçada, talvez reflectindo o sucesso do governo e a colaboração de todas as instituições no combate à covid-19 e a prestação da solidariedade junto dos mais vulneráveis”.

Números

Segundo o estudo, e como já foi referido, as Forças Armadas continuam a merecer a confiança da maioria dos cabo-verdianos, posicionando-se mais uma vez na liderança entre todas as instituições inquiridas, com 74% a assumir que confiam razoavelmente/muito nesta instituição. O presidente da República surge na segunda posição (65%), seguido pelos líderes religiosos (64%). A CNE (61%), os tribunais judiciais/polícia (60%) e o primeiro ministro (57%) merecem confiança de mais de metade dos cabo-verdianos. As instituições não eleitas continuam a dominar o quadro das instituições que os cabo-verdianos mais confiam.

“A confiança no Primeiro-ministro é maior entre os mais idosos (66%, contra 47% entre os jovens de até 25 anos). Os indivíduos na situação de pobreza extrema confiam menos (48%) do que aqueles sem pobreza vivida (57%)”, aponta o estudo que acrescenta que aproximadamente sete em cada dez cabo-verdianos (72%) aprovam o desempenho do presidente da República no exercício das suas funções nos últimos 12 meses, “um aumento de 9 pontos percentuais comparativamente a 2019”. O primeiro ministro também é merecedor de aprovação de desempenho por parte de 60% dos cabo-verdianos, o que se traduz, segundo a Afrosondagem, num “aumento de 20 pontos percentuais comparativamente a 2019”.

A avaliação negativa deste estudo fica reservada para os deputados nacionais e para os deputados municipais.

Os primeiros são avaliados positivamente apenas por 47% dos inquiridos enquanto os segundos têm uma avaliação positiva de apenas 45% das pessoas ouvidas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1106 de 8 de Fevereiro de 2023.