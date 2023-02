Edil da Brava pede “resolução urgente” do problema dos transportes

​O presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, voltou hoje a pedir “a resolução urgente” do problema dos transportes marítimos de e para a ilha, que nesta semana teve “um retrocesso tremendo”.

Em declarações à Inforpress, Tavares avançou que o sentimento reinante nesse momento como autarca e cidadão bravense é de “muita revolta”, pois a solução para a questão dos transportes marítimos de e para a Brava está cada dia “mais complicada” e a “demorar muito tempo”.

Segundo a mesma fonte, essa semana a ilha passou a ter somente uma viagem, sublinhando que o barco saiu da Brava na segunda-feira, 13, por volta das 11h00, e a próxima viagem agendada é somente no domingo, 19, o que vem causando “transtornos grandes e inconvenientes a todos”.

Igualmente, realçou que isto é “um corte total no direito de ir e vir das pessoas”, acrescentando que há pessoas na Brava retidas que vieram para trabalhar um ou dois dias e que não estão a conseguir regressar, pessoas com consultas médicas no Fogo e na Cidade da Praia, mas que não estão a conseguir chegar por falta de barco.

Além disso, destacou ainda que há pessoas com ligações com o estrangeiro, mas que se encontram retidas na ilha, e também vários bravenses e outras pessoas que já tinham as suas viagens programadas para a Brava e que não estão a conseguir chegar à ilha porque não há ligação marítima.

“Enquanto presidente da câmara e munícipe da Brava nesse momento encontro-me totalmente revoltado com essa situação e novamente volto a pedir ao Governo e ao ministro do Mar para que se faça alguma coisa porque esta situação não pode continuar assim”, declarou Francisco Tavares.

Diante desta situação, o presidente da câmara da Brava realçou que “uma ilha não pode sequer sonhar com o desenvolvimento” com esta situação de uma ou duas viagens semanais e com essa “imprevisibilidade grande, causando transtornos a todos os títulos” e de todos que querem vir ou necessitam de sair da Brava para as outras ilhas.

Informou ainda que já enviou mensagem por correio electrónico “ao pessoal do Governo” na tentativa de tentar obter uma resposta e uma solução para esta situação.