Ligação entre as ilhas e de Cabo Verde com o mundo é grave – PAICV

O PAICV considera que a situação da ligação entre as ilhas e de Cabo Verde com o mundo é cada dia mais grave. O presidente do PAICV falava esta manhã, na cidade da Praia, em conferência de imprensa. Rui Semedo diz que não há regularidade dos transportes, qualidade, conforto ou previsibilidade. O preço é outro problema.

O líder partidário entende que governo teima em fazer crer que tudo está bem, recorrendo a uma comparação que considera absurda. “Quem é o principal responsável pela situação vivenciada no país é o próprio governo. Primeiro, porque é da sua inteira responsabilidade garantir a conectividade entre as ilhas, a coesão territorial e o desenvolvimento do sector dos transportes aéreos e marítimos, enquanto factor de desenvolvimento deste país. Segundo, porque garantiu aos cabo-verdianos que tinha soluções. Terceiro, porque concebeu e está a executar um modelo que está a falhar em toda a linha”, enumera. Rui Semedo também lamenta a situação por que passam os emigrantes que tentam visitar o país e a família. “Tudo isso está a acontecer porque o governo fez escolhas erradas e não está a assumir as suas responsabilidades e não tem a humildade suficiente para reconhecer os seus erros. Até os operadores marítimos denunciaram, publicamente, que o governo está a falhar com os seus compromissos e já acumulou dívidas avultadas que estão a comprometer o futuro da operação dos transportes”, avança. Sobre a morte do adolescente de 14 anos, evacuado da Brava para o Fogo, Rui Semedo comenta que o governo vai carregar na sua consciência o peso de não ter feito o suficiente para socorrer, a tempo e com a qualidade necessária, um ser humano que precisava do apoio das instituições públicas. O líder do maior partido da oposição espera que o inquérito instaurado seja feito com rigor e transparência.

