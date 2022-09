Situação dos transportes aéreos e marítimos é insustentável - PAICV

O sistema dos transportes aéreos e marítimos é insustentável, com grandes prejuízos para os passageiros e para qualquer cabo-verdiano que queira realizar o direito de se deslocar de uma ilha para outra. Esta é uma das conclusões da reunião da Comissão Política do PAICV, avançada esta manhã em conferência de imprensa, pelo presidente do PAICV.

Rui Semedo diz que a situação é de tal forma grave que, pela primeira vez em Cabo Verde, ao longo da sua história de país independente, se anunciou o cancelamento de todos os voos por falta de aparelhos para garantir as operações. “Já nem mesmo os pilotos, que são normalmente muito tolerantes, suportam o desgoverno do sector dos transportes aéreos, com impactos altamente penalizantes na sua vida pessoal, profissional e familiar, e lançaram um ultimato ao Governo, exigindo medidas urgentes para um tratamento digno, sério e responsável e para uma gestão profissional e competente", explica. O líder do maior partido da oposição não entende o silêncio do Primeiro-Ministro e do Vice-Primeiro-Ministro. Segurança Na sua última reunião, a Comissão Política do PAICV também passou em revista a situação da segurança no país, com uma chamada de atenção. “Pelo caos que se vive nos bairros e pela intensificação de assaltos que atormentam as pessoas de bem que correm cada vez mais riscos de serem assaltadas, até dentro das suas próprias casas. Não vale a pena continuar a insistir que a situação é boa, enquanto todos os dias aumentam as situações de agressões e dos famosos 'kassu body', que tendem a banalizar-se e a aumentar o sentimento de medo e de impotência perante a criminalidade e os criminosos”, avança. Noutro tema, Rui Semedo estranha o facto de o Governo ter anunciado a abertura de frentes de trabalho e, ao mesmo tempo, não ter feito nenhuma diligência para a materialização da medida.

