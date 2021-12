Mais de 35 mil militantes elegem hoje Rui Semedo novo presidente do PAICV

Mais de 35 mil militantes vão hoje às urnas eleger o novo presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), em que o deputado Rui Semedo é candidato único, após demissão de Janira Hopffer Almada.

Segundo fonte do partido, estão inscritos 35.627 militantes, no país e na diáspora, que vão eleger o deputado Rui Semedo novo presidente do PAICV, depois de alguns meses a exercer o cargo interinamente.

Janira Hopffer Almada pediu demissão do cargo após a derrota nas eleições legislativas de 18 de Abril, nas quais o Movimento para a Democracia (MpD) renovou a maioria absoluta.

O partido informou em comunicado que a votação vai decorrer das 09:00 às 17:00, em todo o território nacional e na diáspora.

O candidato Rui Semedo vai exercer o seu direito ao voto às 11:00, no Centro Comunitário do Bairro do Pensamento, na cidade da Praia.

Os resultados serão divulgados por volta das 19:00.

Quando apresentou publicamente a sua candidatura, Rui Semedo defendeu um reencontro com as “raízes” e a “mobilização dos militantes”, mas sem adiantar se pretende concorrer a primeiro-ministro em 2026.

“O PAICV precisa de ser um partido de todos os cabo-verdianos. Para além de ser um partido dos militantes”, afirmou o antigo líder parlamentar do PAICV e antigo ministro da Defesa e dos Assuntos Parlamentares no Governo do PAICV, garantindo que para já só concorre a este mandato, de três anos (2022-2024).

Rui Semedo acrescentou que só depois desse período – apenas com eleições autárquicas, em 2024 - é que avaliará o futuro, nomeadamente tentar um segundo mandato e concorrer ao cargo de primeiro-ministro nas eleições legislativas de 2026.

“É claro que deve-se preparar, permanentemente, para os desafios futuros. O partido não se prepara apenas para o presente, neste momento preparamo-nos para os desafios de 2024 [autárquicas], vamos lançando também as bases para 2026 [legislativas]”, afirmou Rui Semedo, aos jornalistas.

E garantiu que é “cedo demais” para falar das legislativas de 2026, já que a anterior eleição aconteceu ainda em abril deste ano.

Depois das eleições, o maior partido da oposição cabo-verdiana vai realizar o seu Congresso Nacional entre 28 e 30 de Janeiro de 2022.