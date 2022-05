​Presidente do PAICV empossa nova líder do partido em Santo Antão

O presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Rui Semedo, é esperado este domingo em Santo Antão para presidir ao acto de empossamento da nova presidente da Comissão Política Regional, Elisa Pinheiro.

Além de Elisa Pinheiro, eleita em Janeiro para o cargo de presidente da Comissão Política Regional do PAICV em Santo Antão, Rui Semedo vai empossar ainda os demais órgãos regionais do partido, com destaque para o secretariado regional, acto que acontece durante a sexta assembleia regional ordinária deste partido.

A arquitecta Elisa Pinheiro foi eleita, em Janeiro, presidente da Comissão Política Regional do PAICV em Santo Antão, com 99 por cento (%) dos votos expressos.

Elisa Pinheiro, que sucede no cargo ao professor Saturnino Baptista, que dirigiu o PAICV em Santo Antão nos últimos três anos, diz liderar uma equipa “congregadora e capaz de contribuir para o necessário projecto de construção do futuro do PAICV a nível regional e nacional”.

A nova líder do PAICV em Santo Antão, que já exerceu as funções de primeira secretária deste partido no sector do Porto Novo, explicou à Inforpress que o seu projecto tem como propósito preparar o PAICV em Santo Antão “tendo em vista as eleições autárquicas em 2024 e as legislativas de 2026”.