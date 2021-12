Eleito novo presidente do PAICV Rui Semedo diz-se “disponível para tudo”

O novo presidente do PAICV eleito este domingo, Rui Semedo, disse estar “disponível” e “preparado” para tudo, quando questionado se fazer apenas um mandato e dar lugar a outros com o aproximar das legislativas de 2026.

“Nada está decidido. Estou disponível para tudo. Estou decido e disponível para cumprir este mandato, para me submeter à avaliação dos cabo-verdianos, dos militantes e para fazer uma auto-avaliação e tomar a melhor decisão, a mais adequada, naquele contexto concreto. Estou preparado para tudo”, respondeu.

Ainda nas suas declarações à imprensa, Rui Semedo disse-se confiante e determinado a cumprir esta missão que os militantes colocaram em cima dos seus ombros.

“Acredito que junto com todos os militantes vamos conseguir ter um PAICV grande, moderno, inovado, renovado, unido e coeso para trabalhar e cumprir a sua missão e garantir, na linha do que é o seu timbre, a valorização do seu percurso, a credibilização do seu papel, a demonstração da sua utilidade e a apresentação de uma visão clara para o desenvolvimento destas ilhas”, prosseguiu.

Rui Semedo disse também que irá exercer as funções de presidente do partido e de deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), aliás, defendeu que um dos melhores palcos de actuação dos líderes políticos partidários é o parlamento.

“Quero conjugar esses dois espaços. Seria uma má aposta abdicar da função parlamentar, da política a nível do parlamento para ficar exclusivamente no partido. Acho que tenho condições de desempenhar essas duas funções”, frisou.

Ainda sobre esta questão de acumulação, Rui Semedo argumentou que todos os líderes têm desempenhando as funções no parlamento, fazendo política a nível do espaço parlamentar e fazendo política também a nível da esfera estritamente partidária.

“Há condições para fazer isso tudo e isso acho até que é um casamento muito bom que permite ao líder poder confrontar as ideias dos outros e as suas no próprio espaço parlamentar, constituir-se enquanto alternativa, também a nível do Parlamento e ir trabalhando com as estruturas, com os militantes para o reforço das nossas bases e da nossa acção política extra-parlamentar”, justificou.

Dessas eleições, Rui Semedo acredita que sai um PAICV renovado, voltado para as questões prioritárias do desenvolvimento de Cabo Verde, aberto ao diálogo, à inovação, um partido que dará a sua contribuição para o engrandecimento e o enriquecimento da política a nível nacional.

Os militantes do PAICV escolheram hoje Rui Semedo como o novo presidente do partido com cerca de 99% dos votos, segundo os resultados provisórios.

A informação foi avançada no início desta noite, pelo próprio Rui Semedo, completando ainda que a participação, segundo os resultados ainda provisórios, ronda os 40%, um número superior ao esperado.

Líder interino do PAICV desde Abril, depois de Janira Hopffer Almada ter colocado o cargo à disposição, na sequência da derrota nas últimas eleições legislativas, Rui Semedo propôs aos militantes do seu partido um projecto que, segundo diz, “congrega” e é aberto a todas sensibilidades e gerações.

O objectivo, conforme indicou, é o de reforçar a coesão interna do partido, na oposição desde 2016, e preparar a força política para os desafios que se colocam no futuro.

De acordo com dados disponibilizados, após o acto eleitoral deste 19 de Dezembro, o congresso nacional do maior partido da oposição está aprazado para os dias 28, 29 e 30 de Janeiro do próximo ano.

Os dados disponibilizados pela Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PAICV indicam que, a nível nacional, o partido tem 31.899 militantes inscritos e cerca de 1.610 na diáspora.

As eleições aconteceram entre as 09h00 e 19H00. Rui Semedo será legitimado no congresso nacional, aprazado para os dias 28, 29 e 30 de Janeiro do próximo ano. Na ocasião, o novel presidente irá ainda, conforme disse hoje, apresentar os nomes das pessoas que irão compor a sua equipa.