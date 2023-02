​Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de criança nos Mosteiros

O Tribunal da Comarca dos Mosteiros, na ilha do Fogo, decretou prisão preventiva para um indivíduo do sexo masculino, indiciado da prática de dois crimes de abuso sexual de criança com penetração, na forma agravada, anunciou hoje a PGR.

Em nota publicada na sua página, a Procuradoria-Geral da República (PGR) explica que o suspeito, de 28 anos, foi detido, fora de flagrante delito, a pedido do Ministério Público, no âmbito da investigação de um auto de instrução. “Em causa estão factos susceptíveis de integrarem, por ora, a prática de dois crimes de abuso sexual de criança com penetração na forma agravada, previsto e punido pela legislação penal cabo-verdiana”, lê-se. A PGR refere que o processo que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.

