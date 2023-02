​PR é novo "champion" da preservação do património natural e cultural em África

O Presidente da República (PR), José Maria Neves, informou hoje que foi escolhido pela União Africana para liderar a preservação do património natural e cultural de África. José Maria Neves assume responsabilidades a nível do continente africano, de liderar todo programa de preservação do património natural e cultural.

Em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, no âmbito do balanço da sua recente participação na assembleia da União Africana, em Adis Abeba (Etiópia) nos dias 18 e 19 de Fevereiro, José Maria Neves garantiu um forte investimento na preservação do património natural e cultural africano.

“A partir de agora assumo a responsabilidade de, a nível do continente africano, liderar todo este programa de preservação do património natural e cultural. Portanto, será uma enorme responsabilidade e, enquanto Presidente da República de Cabo Verde, juntamente com todos os meus pares africanos, vamos investir fortemente na preservação do património natural e cultural de toda a África”, afirmou.

O chefe do Estado aproveitou ainda para reiterar o apoio de todos os chefes de Estado e de Governo africanos e todos os parceiros internacionais para, em conjunto, destacar o que de “mais belo” existe em África, mas também identificar as fragilidades existes para que seja atribuída devida atenção de todos em termos de património natural, património construído pela humanidade e a engenhosidade cultural expressa em canções, danças, artes, rituais sagrados, etc.

Como líder da União Africana para preservação do património natural e cultural, o Presidente da República avançou que será acompanhado por cinco vice-presidentes, representando o norte do continente, a África austral, a África oriental, a África central e a África ocidental.

“Trata-se de um importante ganho para Cabo Verde e podemos valorizar todo o esforço que Cabo Verde tem feito relativamente a esta matéria, não só a da preservação do património natural como também do seu património cultural. Teremos possibilidades não só de mobilizar muito mais recursos para o país e para o continente africano nestes domínios, mas também mobilizar parcerias, conhecimentos e outros bens espirituais que são fundamentais para que possamos preservar todo o património cultural e natural da África, um continente extraordinariamente rico e que pode dar um contributo fundamental na construção do futuro”, acrescentou

José Maria Neves, avançou ainda que de entre os países que integram a União Africana, existem hoje mais de 140 bens inscritos na lista do património natural e cultural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e no que se refere ao património imaterial, estão listados 107 expressões culturais em 33 dos 54 países da União Africana.

O chefe do Estado avançou que Cabo Verde pretende organizar ainda este ano a primeira cimeira de chefes de Estado e de Governo das nações crioulas, com a ideia de construir o espírito de união, e que já foram estabelecidos contactos, com as Seicheles, Senegal e Angola.

"Já estamos a trabalhar na concepção do projecto, na busca de parcerias para a realização deste grande encontro em Cabo Verde, que poderia ser também acompanhado de um conjunto de actividades culturais, festivais de música e dança de todos os países que se referem à civilização crioula”, explicou.