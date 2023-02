Dom Ildo Fortes critica transportes marítimos interilhas e pede que alguém seja responsabilizado pelos contrangimentos

O bispo da Diocese do Mindelo criticou hoje os transportes marítimos interilhas após constrangimentos numa viagem São Vicente-São Nicolau. Dom Ildo Fortes pede que alguém seja responsabilizado.

A crítica do bispo foi feita através de uma publicação na sua página do Facebook, intitulada “O desprazer de viajar interilhas”.

“Viajar (quando se consegue) entre as nossas ilhas tem sido um calvário permanente. E devia ser uma coisa tão bela e agradável neste Cabo Verde, terra querida! Só quem não se submete à comum condição dos cidadãos viajantes desconhe os sucessivos constrangimentos e dissabores neste capítulo”, escreveu.

Dom Ildo Fortes questionou se é possível ou admissível “tamanha falta de consideração e respeito pelos passageiros”, entre crianças e idosos, que esperam mais de oito horas dentro de uma gare marítima sem o mínimo de condições.

“Assim foi com a viagem São Vicente / São Nicolau (22 Fev). Esta, pevista para as 16h00 passou para as 20h00 e a mudança de horário foi comunicada, horas antes, por sms. Vá lá, vá lá! Até aqui, tudo bem (Imprevistos operacionais ou atmosféricos acontecem)! Mas, ter de comparecer no cais às 18h para o suposto embarque e o barco vir a sair só às 2h30 da madrugada, sem que mais nenhuma informação tenha sido dada até à hora da partida, nem ninguém da companhia tenha aparecido para explicar ou pedir desculpas pela razão do atraso é no mínimo desrespeito, desprezo, ofensa, descaso pelos utentes e cidadãos que vêm as suas vidas e programações totalmente prejudicadas”, reclamou.

O bispo aponta ainda falta de organização, uma vez que cada um teve de subir com as malas e sacos pelas escadas “íngremes e escorregadias” dos diversos pisos do barco para as colocar, cada um à sua maneira, o melhor que puder.

“Alguém devia ser responsabilizado por isto que, infelizmente, é frequente e atrasa Cabo Verde. Orgulhamo-nos de acolher o Ocean Race e não sei mais o quê e não somos capazes de resolver uma coisa tão básica, urgente e necessária como deslocar-se de uma ilha para outra”, protestou.

De referir que na passada terça-feira, 21, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu que o executivo continua em negociações com a concessionária, a propósito do contrato de concessão dos transportes marítimos.

Neste momento, apenas dois barcos estão a assegurar as ligações entre as ilhas, nomeadamente o Chiquinho na Linha São Vicente/ Santo Antão e o Dona Tututa que está a fazer as ligações entre as restantes ilhas.

A CV Interilhas, liderada pela portuguesa Transinsular, com participação de armadores nacionais, assumiu a concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas em Agosto de 2019, por 20 anos.

Entretanto, o Governo pretende renegociar o contrato de concessão.