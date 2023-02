​Governo espera concluir em breve negociações com CVI para reforçar ligações interilhas

O governo continua em negociações com a concessionária, a propósito do contrato de concessão dos transportes marítimos. Garantia deixada esta segunda-feira, em São Vicente, por Ulisses Correia e Silva.

“O processo negocial ainda está em curso, deveremos fechá-lo assim que todas as condições estiverem criadas. Estamos a trabalhar junto com a concessionária no sentido de resolver este problema, nomeadamente de ligações deficitárias com a ilha Brava. Garantir que possamos vir a ter novamente as ligações que estavam previstas: seis ligações semanais entre Fogo e Brava. Está em cima da mesa e nós iremos fazer tudo para que seja concretizado”, explica.

O Primeiro-Ministro não aponta uma data para o término do processo, mas diz que está para breve.

De recordar que neste momento apenas dois barcos estão a assegurar as ligações entre as ilhas, nomeadamente o Chiquinho na Linha São Vicente/ Santo Antão e o Dona Tututa que está a fazer as ligações entre as restantes ilhas.

A CV Interilhas, liderada pela portuguesa Transinsular, com participação de armadores nacionais, assumiu a concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas em Agosto de 2019, por 20 anos. O Governo pretende renegociar o contrato de concessão.