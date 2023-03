Caso de criança morta por adolescente não é acto de criminalidade e sim de violência inusitada - Ministo

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, afirmou hoje que o caso da criança de seis anos de idade, assassinada por um adolescente de 13 anos não é um acto de criminalidade, mas sim de violência pura e inusitada.

A afirmação do ministro foi feita à imprensa no final da cerimónia de encerramento do XI curso de formação de agentes da Policia Nacional, no Centro Nacional de Formação da PN.

“Eu não tenho muitos comentários a não ser que é um drama. É claramente um acto que decorre de uma violência inusitada, não é um acto de criminalidade, é violência pura, existirão muitas explicações certamente o que lamentamos profundamente essas duas vidas. A vida humana e este adolescente que agora terá que, necessariamente, ver-se a braços com a Justiça de menores, mas é lamentar profundamente este drama, o drama da família, o drama da comunidade”, lamentou.

De referir que na passada segunda-feira, 27, a RCV avançou que um adolescente de 13 anos matou, com duas facadas, uma criança de 6 anos, no bairro da Jamaica, arredores da cidade da Praia.

Segundo a Rádio Nacional, o adolescente com a arma do crime, na mão, entregou-se à Polícia Judiciária (cujas instalações ficam no bairro vizinho Achada Grande Frente) que o colocou na viatura, para os guiar ao local onde encontrava o corpo da criança de 6 anos, já sem vida.

Em declarações à RCV, o Director do Centro, o psicólogo Nilson Mendes, disse que o menor vai passar por um período de isolamento de 3 dias. Mas, que até o momento da entrevista, o mesmo estava calmo tranquilo e sereno, ao contrário dos familiares.

O menor, explicou Nilson Mendes vai receber acompanhamento psicológico. O adolescente ainda não foi presente ao Juiz, para que seja aplicada a medida socioeducativa de acordo com a lei de protecção de menores infractores.

Conforme a mesma fonte, o miúdo de 13 anos, que estuda o 7º ano de escolaridade, é apontado como um rapaz calmo que nunca sequer levou uma advertência na escola.