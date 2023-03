Nova presidente do IPC empossada com valorização do património na agenda

Ana Samira Silva Baessa foi empossada esta manhã como nova presidente do Instituto do Património Cultural (IPC). Sucede a Jair Hamilton Fernandes, que estava no cargo desde 2017.

No discurso de tomada de posse, Ana Baessa disse que tem a missão de fortalecer o mais possível a equipa do IPC, para o cumprimento da missão institucional e reconhecimento do património nacional.

“Tomamos como importantes desafios a valorização e promoção dos bens classificados como Património Nacional e Património Mundial, como a Cidade Velha e a Morna, e os bens da lista indicativa de Cabo Verde junto da UNESCO e a potencialização das vantagens conferidas pelas convenções da UNESCO que Cabo Verde ratificou, nos domínios da Cultura e do património", avança.

Ana Baessa foi empossada pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, que destacou que a nova presidente do IPC tem o desafio de modernizar os museus.

"Tem também os desafios agora de implementar um pacote bastante expressivo, financiado pelo governo de Cabo Verde através do Banco Mundial, de modernização dos nossos museus", explicou.

Ana Samira Silva Baessa, licenciada em Gestão do Património pelo Instituto Politécnico do Porto e pós-graduada em Património, Turismo e Desenvolvimento, pela Universidade de Cabo Verde, trabalha desde 2009 no IPC, onde colaborou no gabinete de gestão da Cidade Velha Património Mundial.

Também fez parte da equipa que trabalhou as propostas de classificação dos centros históricos a património nacional. Coordenou o plano de Gestão da Cidade Velha - Horizonte 2022 e o estudo de perfil e nível de satisfação dos visitantes.