Programa Bolsa Atleta orçado em cinco mil contos

Cinco mil contos é em quanto está orçado o programa Bolsa Atleta, lançado esta manhã pelo governo, na cidade da Praia.

O ministro-adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos do Canto Monteiro ao presidir ao acto de lançamento do referido programa, disse que é preciso nivelar o acesso a oportunidades, assim como combater o que considera de “flagelo” que afecta pessoas com talento desportivo que não conseguem desenvolver por falta de oportunidades.

“Porque não tem recursos financeiros para o treino ou porque não tem recursos financeiros para o transporte para chegar ao treino, e a partir daí vai tendo sucessivos obstáculos e tem que abandonar o percurso. É isso que queremos combater, começar daqui a ajudar os jovens atletas a ultrapassar esses obstáculos da falta de condições financeiras para garantir um treino de qualidade, para que possam chegar a um patamar de excelência", explica.

O director nacional do desporto, José Eduardo dos Santos, explica como irá funcionar o programa Bolsa Atleta.

"A bolsa é um subsídio que o governo atribuirá aos atletas que forem seleccionados no programa, portanto, será um concurso lançado já na segunda-feira, e terá uma periodicidade anual, será lançado todos os anos para contemplar atletas de elite", assegura.

O programa Bolsa Atleta tem por objetivo apoiar financeiramente atletas promissores ou de alto rendimento, levando em conta as suas necessidades específicas para a preparação e participação em competições. Através de uma prestação monetária mensal fixa, o bolsa atleta ajuda a cobrir despesas como propinas escolares, aquisição de material escolar, inscrições em competições, estadias, alimentação e transportes para eventos desportivos, aquisição de material desportivo, seguro de acidentes durante a prática desportiva e apoio técnico desportivo especializado.