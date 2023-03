Apresentação periódica para suspeito de crime de armas e de tráfico de drogas

O Tribunal da Comarca de São Filipe, Fogo, decretou obrigação de permanência na ilha do Fogo e apresentação periódica às autoridades policiais, a um indivíduo suspeito de crime de armas e de tráfico de drogas de menor gravidade.

Segundo um comunicado do Ministério Público, divulgado esta segunda-feira, o suspeito foi detido, fora do flagrante delito, no âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria da República daquela Comarca, no qual promoveu um mandado de busca, revista e apreensão.

Trata-se de um homem de 43 anos de idade, natural da ilha do Fogo. Na sua residência foram encontrados 23 tacos de cannabis.

A mesma fonte informa que o referido processo que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.