Depósito a Prazo Indexado Solidário das Aldeias SOS criado pelo iib atingiu valores acima dos 400 mil contos

O Depósito a Prazo Indexado Solidário das Aldeias SOS Cabo Verde, em parceria com o Internacional Investment Bank (iib) lançado no passado mês de Outubro atingiu valores acima dos 400 mil milhões de escudos.

A informação foi hoje avançada pelas Aldeias SOS, através de um comunicado de imprensa.

O produto Depósito a prazo indexado solidário Aldeias SOS é destinado a aforradores que pretendiam obter remuneração superior à das aplicações tradicionais, mediante o pagamento de uma remuneração variável com um mínimo de 2,5% p.a., podendo chegar a 3,10% p.a. a favor do Subscritor e entre 0,10% p.a. a 0,40% p.a. a favor das Aldeias SOS.

“Findo o prazo, e tendo em conta que as subscrições atingiram valores acima dos 400 mil contos, as Aldeias Infantis SOS tiveram acesso a uma remuneração de 0,40% p.a. sobre o montante máximo definido”, lê-se.

A parceria entre as duas instituições está enquadrada no âmbito da responsabilidade social corporativa do banco iib e visa patrocinar o funcionamento da “Casa Luxemburgo” da Aldeia Infantil SOS São Domingos, no valor de 3.200 mil escudos.

Conforme a mesma fonte, numa Aldeia, cada casa é gerida por uma cuidadora (Mãe SOS) que orienta em média 7 crianças.