“A saúde de Cabo Verde depende muito da saúde da família, de maternidade e paternidade responsável”- PR

Afirmação feita hoje numa mensagem em alusão ao dia Internacional da Família.

“Hoje é o Dia internacional da Família. Dia de pensarmos na nossa família e dia de pensarmos em Cabo Verde. A família é das células mais importantes de qualquer sociedade. A saúde de Cabo Verde depende muito da saúde da família, de maternidade e paternidade responsável”, disse José Maria Neves.

Para o Chefe do Estado, quando os filhos são educados com valores de liberdade, de engajamento cívico com o seu país, nos valores de paz, de amizade, de generosidade, haverá uma sociedade muito mais sã no futuro.

Conforme considerou, quando os filhos são educados no valor do trabalho, de amor profundo ao seu país, valor de orgulho, de altruísmo, haverá uma sociedade com espirito crítico muito mais aberto e com muita mais capacidade de empreendedorismo social.

“O futuro de Cabo Verde depende essencialmente de nós, então, temos de trabalhar para ter uma família muito mais sã, para que tenhamos uma melhor sociedade no futuro. Também ainda temos muitos desafios pela frente tais como a violência com base no género, violência sexual contra menores. São nódoas que ainda temos e que precisamos corrigir”, discursou.

José Maria Neves apontou também como desafios a pobreza, a desigualdade e outras formas de exclusão que atinge ainda muitas famílias cabo-verdianas, sobretudo famílias chefiadas por mulheres.

“Então, temos de juntar as mãos, juntos, todos nós, para trabalharmos para que o nosso país cresça. Cresça de forma inclusivo, para não deixar ninguém para trás, para que possamos criar oportunidades para todos. Sabemos que ainda há muito espaços de exclusão, pessoas com muitas deficiências, com necessidades especiais e que temos de trabalhar fortemente para os incluir”.

“Temos muitos desafios na área de qualificação da nossa cidade, da área de habitação, emprego, saúde, educação. Tudo isso tem a ver com a família. Então hoje é dia de pensarmos em Cabo Verde, do seu futuro e cada um de nós cumprirmos o seu papel na família e na sociedade para termos um Cabo verde muito melhor, um Cabo Verde à altura do nosso sonho”, finalizou.