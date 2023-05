Quatro dezenas de jovens prontos para integrar a marinha mercante após formação de marinheiros e motoristas

A Escola do Mar (EMar) concluiu as acções de capacitação de 43 jovens, dos quais 24 marinheiros e 19 motoristas que se lançam agora no mercado de trabalho, mercante ou de pesca.

As formações contaram com o financiamento do Ministério do Mar, através da Direcção Nacional de Pesca e Aquacultura, e, no acto de entrega dos certificados, no último fim-de-semana, o ministro do Mar reforçou o compromisso do Governo para com a criação de oportunidades de emprego para os jovens.

É que, segundo Abraão Vicente, há que capacitar os jovens para o mercado de trabalho, respondendo, inclusive, à demanda do mercado por novos quadros, tanto a nível nacional como internacional.

“O Governo vai continuar a trabalhar para a melhoria continua das formações e fazer com que de facto a economia azul contribua para economia do País”, reforçou o titular da pasta do Mar.

As duas formações, de acordo com a Emar e a Isecmar, que ministraram os cursos, tiveram como objectivo contribuir para a melhoria das condições de segurança individual e colectiva que decorre das actividades a bordo dos navios e “consolidar, alargar e aprofundar” os conhecimentos teórico-práticos necessários ao “cabal desempenho” da profissão a bordo dos navios da marinha mercante ou da marinha de pesca.

A formação de marinheiro teve a duração de 506 horas e a de motorista uma carga horária de 592 horas.

Entretanto, o ministro do Mar já se encontra em Bruxelas (Bélgica) para encontros de trabalho com a directora-geral para a África do Serviço Europeu de Acção Externa, e com o director-geral da Direcção Geral das Parcerias Internacionais.

Na agenda, Abraão Vicente, que se faz acompanhar pelo presidente do conselho de administração da Enapor – Porto de Cabo Verde, Irene Camacho, leva os dossiês de expansão dos portos de São Vicente (Porto Grande) e de Santo Antão (Porto Novo) e reabilitação do estaleiro naval da Cabnave.