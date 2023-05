​PR recomenda mudança no espaço para a realização do Festival da Gamboa

José Maria Neves defendeu, hoje, que o Festival da Gamboa é um grande evento cultural, todavia, recomendou que se deve encontrar outro espaço para a realização do Festival, porque o nível de poluição sonora é “intolerável e incontornável”.

O chefe do Estado fez essa recomendação, através de um post na sua rede social Facebook, onde sublinhou a grandeza de uma das maiores manifestações culturais do país que é o Festival de Música da Gamboa, mas que segundo Neves, “pode-se com certeza organizar o Festival em outro espaço com ganhos para todos, preservando e melhorando a qualidade de vida nesta Praia que nos une”.

“Não restam dúvidas de que o Festival de Música da Gamboa é um grande evento cultural. A Praia é reconhecida pela sua criatividade, particularmente no domínio das economias criativas. Penso, todavia, que se deve encontrar um outro espaço para a realização do Festival, já porque o nível de poluição sonora é intolerável e incontornável, dura a noite toda, sobretudo para quem queira descansar ou trabalha no dia seguinte, já porque os transtornos causados ao trânsito são demasiado custosos para muitos”.

A 29ª edição do Festival da Gamboa aconteceu este final de semana, 19 e 20, na capital do país. O evento orçado em 20 mil contos, homenageia o recém-falecido músico Zé Mário Bulimundo.

Sob o lema “Djuntu na tradison y modernidade”, segundo o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia o evento tem por objectivo contribuir para abrilhantar a festa da cidade e do município, num ano em que a capital comemora os seus 165 anos.