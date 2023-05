​Sete jovens cabo-verdianos seleccionados ao Programa Mandela Washington Fellowship (YALI)

O Embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle apresentou esta quarta-feira, 24, ao Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, os nomes dos sete bolseiros cabo-verdianos que vão participar do Programa Mandela Washington Fellowship (YALI).

Darlene Barreto, Michel Cabral, Melania Semedo, Wagner Gomes, Kesia Lima, Raul Duarte Soulé e Nestor Andrade, são os jovens seleccionados para YALI, que decorre de 22 de Junho a 3 de Agosto.

“Com a participação no Programa eles terão a oportunidade de adquirir novas competências, ideias e redes de contacto, abrindo-se-lhes novos horizontes para o futuro," disse o embaixador Jeff Daigle.

O Embaixador disse ainda que esses jovens terão a oportunidade de participar numa cimeira em Washington, DC, e integrarão um programa de intercâmbio com instituições americanas.

Conforme explicou à semelhança dos anos anteriores, a competição foi muito forte e contou com candidatos jovens de várias ilhas do país. ”Até à data, 48 bolseiros de Cabo Verde já participaram do Programa de Bolsas de Estudo Mandela Washington Fellowship”.

