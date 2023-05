O deputado do Movimento para Democracia (MpD-poder), Manuel Moura foi baleado hoje durante um suposto assalto na zona de Terra Branca, Cidade da Praia.

Segundo informações recolhidas pela Inforpress junto de uma fonte policial, o deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santiago Sul foi baleado no rosto durante um assalto com uma arma de fabrico artesanal (Boca Bedju).

A equipa da Inforpress esteve no Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto (HUAN), para onde a vítima foi levada, e pôde constatar uma forte presença dos deputados do MpD, membros do Governo e ainda do Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia.