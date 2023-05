Governo investe em estudo da conectividade para impulsionar sector dos transportes

O Governo pretende desenvolver um estudo sobre a conectividade no país, visando melhorar o sector dos transportes aéreos, marítimos e terrestres. O estudo será conduzido pela empresa espanhola ALG.

“Este é um estudo de conectividade que nós estamos a pretender desenvolver e que vai dar o seu primeiro passo hoje. O objectivo é encontrar soluções para uma maior integração dos três ramos dos transportes, ver o que é que há nesse mundo fora, noutros arquipélagos, designadamente na subsidiação de passageiros, nos modelos e mecanismos que são utilizados para a sustentabilidade financeira das empresas e dos operadores, os modelos de concessão, a intermodalidade que deve existir entre esses três ramos dos transportes para tornar o serviço mais eficiente e mais eficaz “, disse o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos à margem do workshop sobre o referido estudo.

No seu discruso de abertura, o ministro referiu que o presente Estudo de Conectividade procura responder a interrogações de como o Estado deverá posicionar-se nesse sector, designadamente, nos incentivos aos operadores aéreos, designadamente as low cost e turísticos para fomentar as alternativas de ligação aérea de e para Cabo Verde; o fomento do investimento privado no sector, os incentivos fiscais necessários e que mecanismos poderão ser lançados para o fomento de fluxo de passageiros de outras paragens, bem como as garantias a serem criadas para a sustentabilidade financeiras dos operadores aéreos internos.

Igualmente, o Estudo pretende responder que passos deverão ser dados a nível da legislação para melhorar o ambiente regulatório.

O Estudo da Conectividade será elaborado pela espanhola ALG, financiado pela Cooperação Espanhola e que conta com o suporte do Banco Mundial.