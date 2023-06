53,8% da população empregada em Cabo Verde trabalha no sector informal – IMC 2022

Um total de 95.708 empregados em Cabo Verde, representando uma taxa de 53,8 por cento (%), trabalha no sector informal, conforme as estatísticas do mercado de trabalho produzidas no quadro do Inquérito Multiobjectivo Contínuo (IMC 2022).

O documento, que está publicado do site do Instituto Nacional de Estatística, e que foi elaborado com base na nova resolução da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que implementa nova metodologia, aponta para um aumento de 2,2 pontos percentuais face aos dados de 2020.

Conforme a mesma fonte, esse emprego informal abarca, na sua maioria, trabalhadores por conta de outrem (47,5%) ou por conta própria (38,2%).

Os dados apontam para disparidade regional, sendo que a proporção de empregos informais é de 73,3% no meio rural e de 48,7% no meio urbano.

“Verifica-se ainda que 57,9% dos homens e 42,1% das mulheres laboram em empregos informais”, refere o documento que adianta que a ilha do Sal e da Boa Vista, com 24,5% e 31,7%, respectivamente, são os concelhos com menos empregos considerados como informais.

Por outro lado, há outros concelhos onde mais de 75% dos empregos são informais, nomeadamente os concelhos de Ribeira Grande de Santiago, São Salvador do Mundo e Santa Cruz.

“Se se considerar somente os empregos informais em empregos não agrícolas, a percentagem é de 44,4%, sendo 44,6% no meio urbano e 43,9% no meio rural”, referem os resultados do IMC 2022.

O aumento dos empregos informais é também registado a nível regional. Em 2020 as taxas de informalidade eram de 23,0% e 30,7%, nas ilhas das ilhas do Sal e da Boa Vista.

De acordo com os resultados do IMC 2022, e em concordância com a Resolução I da 19ª CIST de 2013, a população economicamente activa foi estimada em 202.435 indivíduos, com a taxa de actividade a fixar-se em 57,4%.

A população empregada/ocupada no ano de 2022 totalizou 178.016 indivíduos, representando uma taxa de emprego/ocupação de 50,5%.

A população desempregada foi estimada em 24.420 indivíduos que não trabalharam pelo menos uma hora na semana de referência, mas que procuraram emprego nas últimas quatro semanas anteriores ao momento da entrevista e estavam disponíveis para trabalhar, caso encontrassem um trabalho.

A taxa de desemprego nos jovens de 15-24 anos foi de 27,3%, enquanto que na faixa etária de 25-34 anos estimou-se uma taxa de 13,8%. Entre o grupo etário de 15-35 anos, a taxa de desemprego é de 17,2% e

A população subempregada foi estimada em 22.449 e a taxa de subemprego em 12,6% e os jovens que estão sem emprego e fora do sistema de ensino (jovens NEET) foi de 51.654 representando uma taxa de 29,2%.