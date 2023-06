PR reitera “Djunta mo” para a protecção dos oceanos

O Presidente da República (PR) reiterou hoje, um “Djunta mo” no combate a favor da protecção dos mares e oceanos a fim de se chegar a um planeta azul cada vez mais sustentável. Neves defendeu a necessidade de pôr em marcha os planos de gestão das zonas costeiras e aumentar as áreas marinhas protegidas.

Na sua mensagem no Dia Mundial dos Oceanos, que se assinala hoje, 8 de Junho, José Maria Neves, sublinhou que face a um leque variado de benefícios provenientes dos oceanos de que a humanidade continua a usufruir, é fundamental “trabalharmos juntos” para reduzir as ameaças que eles têm sofrido.

Segundo Neves é dever moral e cívico de todos, trabalhar a protecção dos mares e oceanos, sobretudo “nós os cabo-verdianos, que vivemos num Estado Oceânico, o que passa por um exercício quer individual quer colectivo, de utilização racional dos seus recursos”.

“Com a sobre-exploração dos produtos da pesca, a perda da biodiversidade, a poluição marinha, particularmente por plásticos, e o branqueamento dos corais, devido ao excessivo e contínuo aquecimento global, é imperativo um “Djunta mo”, para mitigar, e quiçá eliminar, definitivamente esses problemas”.

O PR defende ainda que é importante dar atenção à actividade turística, que é motor do crescimento económico de Cabo Verde, mas que segundo o chefe do Estado, contribui sobremaneira para a destruição da biodiversidade marinha.

“Torna-se necessário envidar esforços para proteger as zonas costeiras, aumentar as áreas marinhas protegidas e pôr em marcha os planos de gestão das referidas áreas. É igualmente importante que continuemos a apostar na economia azul, enquanto um dos pilares fundamentais da diversificação económica e crescimento inclusivo do país, tendo como propósito a gestão sustentável dos oceanos”.

O chefe do Estado fez um apelo para um maior engajamento de todos, na questão da protecção “do nosso mar”, por todas as enormes potencialidades que encerra, porque “só assim conseguimos resgatar a nossa sobrevivência e a de outras espécies na Terra”.

O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado em 8 de Junho, desde 1992, quando aconteceu a Cúpula da Terra - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, Brasil.