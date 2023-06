​Trações Eléctricas de Cabo Verde vai gerir postos de carregamento de veículos elétricos em todas ilhas do país

A empresa Trações Elétricas de Cabo Verde assinou hoje um contrato de concessão com o Governo para a instalação, operação e exploração de 40 postos de carregamento público de veículos eléctricos em todas as ilhas do país. O contrato de concessão terá uma duração de sete anos.

No seu discurso no acto da assinatura do contrato de concessão, que decorreu na ilha do Sal, o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, sublinhou a importância da Cooperação luxemburguesa na introdução da mobilidade eléctrica em Cabo Verde e a contribuição da mesma na elaboração da Carta de Política de Mobilidade Eléctrica e o plano para sua a operacionalização.

“ Hoje estamos a dar mais um passo importante na implementação do plano de introdução da mobilidade eléctrica em Cabo Verde, com a celebração do contrato que tem por objecto a concessão para instalação, operação e exploração de 40 postos de carregamento público de veículos eléctricos no âmbito do projecto de promoção da mobilidade eléctrica em Cabo Verde, o ProMEC. A concessão abrange os postos financiados pelo o ProMEC, portanto, os 40 postos, têm um prazo de concessão de 7 anos. Investimento Público estimado em 30.300 contos, financiado pelo Mitigation Action Facility”, explicou.

Segundo o governante, é um marco que representa também o início da implementação da rede de infraestruturas públicas de recarga em todas as ilhas do país e o governo está empenhado em promover gradualmente um ecossistema propício à transição para a mobilidade eléctrica.

“Hoje podemos afirmar com orgulho que os veículos eléctricos são uma realidade em Cabo Verde. Com um veículo circulando em 4 ilhas do país e que esperamos que brevemente estenderá a todas as ilhas de Cabo Verde. Este progresso demonstra o compromisso também do Governo em promover a mobilidade eléctrica como solução viável e ecologicamente responsável”, disse.

Alexandre Monteiro sublinhou ainda que o Governo implementou incentivos fiscais e aduaneiros através das sucessivas leis do orçamento do Estado, e essas medidas visam facilitar a aquisição de veículos eléctricos, tornando-as mais acessíveis aos consumidores. Além disso, no âmbito do ProMEC, o Governo também introduziu incentivos financeiros específicos para aquisição de veículos eléctricos. Incentivos esses, que na leitura do ministro, têm sido fundamentais para tornar a compra de veículos eléctricos atractivas e competitiva no país e impulsionando ainda mais a sua adopção

“Devo aqui informar que no primeiro ano, discussão do programa já acima de uma centena de pedidos de incentivos e com um nível de aceitação extremamente elevado acima de 90%, cerca de 95/96 %, nível de aceitação dos aprovados e pré-aprovados e já concedido, inclusive mais de 60.000 contos de incentivos financeiros engajados. Isso no primeiro ano e creio que as condições que estão a ser criadas teremos condições de continuar a acelerar e criar e alcançar as metas traçadas, que é chegarmos pelo menos a 2026, com cerca de 25% de novas aquisições, ou seja, um em cada quatro novos veículos adquiridos, seja veículos eléctricos e as condições estão a ser criadas para irmos nessa direcção”, avançou.

Alexandre Monteiro informou que no âmbito do ProMEC, estão também sendo realizadas acções de formação e capacitações voltadas para profissionais do sector de veículos eléctricos com o objectivo de garantir os serviços pós-venda de qualidade e assegurando que os proprietários de veículos eléctricos tenham acesso a serviços de manutenção e reparação especializados.

“E além disso, a implementação da infraestrutura nacional de recarga em todas as ilhas, cujo projecto acabamos de assistir a sua apresentação é também uma medida estratégica para promover a confiança na transição para a mobilidade eléctrica em Cabo Verde. Disponibiliza pontos de recarga acessíveis, confiáveis e competitivas em relação a combustíveis fósseis, como opção para consumidores que não têm conveniência de carregar em casa ou nos postos de trabalho”, acrescentou.

O ministro reforça ainda que sem o financiamento do Mitigation Action Facility, os preços custos seriam maiores porque Cabo Verde não tem ainda um mercado, mas esse avanço perspectiva, contribui significativamente para a redução dos preços de energia em relação aos combustíveis fósseis.

“Foi aqui avançado o números que demonstram essa competitividade, cerca de 680 escudos que é o custo por cada 100 km de deslocação, significa que fica muito mais barato económico do que utilizar combustíveis fósseis, portanto, estamos construindo para um ambiente favorável, onde os veículos eléctricos são vistos progressivamente, com uma opção confiável, sustentável para a população cabo-verdiana, há ainda muito trabalho a ser feito”.

O contrato de concessão decorreu no âmbito do projecto de Promoção da Mobilidade Eléctrica, (ProMEC) do Governo de Cabo Verde, tem a duração de sete anos e o valor do investimento público do projecto é orçado em cerca de trinta mil contos e é financiado pelo Mitigation Action Facility.