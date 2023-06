“Mudança do conselho de administração do HBS nada teve a ver com a morte dos recém-nascidos” – ex-PCA

A antiga presidente do conselho de administração do Hospital Baptista de Sousa (HBS) esclarece que a mudança do conselho de administração nada teve a ver com a morte dos recém-nascidos na unidade hospitalar. Em conferência de imprensa realizada hoje, na delegação de Barlavento da Ordem dos Médicos, Ana Brito explicou que desde Março que se aguardava a substituição, sublinhando que os ex-administradores não aceitam “o casamento com a culpa”.

“A substituição já era esperada desde meados de Março passado, portanto, antes do episódio das mortes na neonatalogia, quando a própria senhora ministra da Saúde se deslocou a São Vicente e convocou cada um dos membros do Conselho de Administração para uma conversa particular e comunicou o seu propósito de substituir alguns elementos desse conselho”, refere.

“Se o Conselho de Administração estivesse a ser demitido por causa da lamentável morte desses prematuros, não faria sentido que se voltasse a convidar para manter-se na nova equipa nomeada, a superintendente de enfermagem e o outro elemento não executivo do CA”, acrescenta.

O esclarecimento da antiga PCA do HBS é justificado pela ausência de um desmentido da tutela da pasta da Saúde, depois de notícias que associam o empossamento do novo conselho de administração à morte de sete recém-nascidos nesta unidade hospitalar, durante o mês de Maio.

“Até agora, os membros do CA vinham aguardando por um desmentido do Ministério da Saúde ou do governo, na pessoa do primeiro-ministro, o que não aconteceu, e havendo indícios de que esse desmentido não irá surgir, o que pode significar que o governo concorda com essa ideia, decidimos vir a público repor a verdade”, afirma.

Sobre a morte dos recém-nascidos, a antiga responsável do HBS afirma que o inquérito iliba os profissionais, apontando que antes do conhecimento público dos casos, já se tinha iniciado uma investigação interna.

“Convém, ainda, explicar que, em Maio, quando a directora do serviço de neonatologia veio alertar a direcção para as mortes dos neonatos para que medidas de investigação fossem tomadas, várias foram as intervenções tomadas, antes mesmo de os factos chegarem ao conhecimento do público. Deu-se início a uma investigação interna para possíveis medidas correctivas, caso se detectassem erros”, explica.

Ana Brito afirma, ainda, que a anterior administração não falou sobre os casos por indicações superiores, que determinaram que “se aguardasse a conclusão do inquérito que tinha sido iniciado”.