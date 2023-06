Tânia Romualdo é a nova embaixadora de Cabo Verde nas Nações Unidas

​O Presidente da República, José Maria Neves, nomeou, sob proposta do Governo, a diplomata Tânia Romualdo como nova embaixadora do país junto da Organização das Nações Unidas (ONU).

A diplomata foi embaixadora na China de 2015 a 2021 e desde então era directora nacional da Política Externa de Cabo Verde, cargo em que cessou funções já este mês.

De acordo com o decreto presidencial de nomeação, de 28 de Junho, Tânia Romualdo assume as funções de embaixadora de Cabo Verde na ONU em 01 de Julho. Num outro decreto, do dia anterior, o Presidente da República já tinha feito cessar nessas mesmas funções na ONU Júlio César Freire de Morais, nomeado para embaixador de Cabo Verde em Angola, com efeitos a 01 de Julho.

Cabo Verde contava no ano passado com 21 representações diplomáticas e postos consulares, sendo 16 embaixadas em diferentes continentes, duas missões permanentes e três consulados de carreira ou consulados gerais. Entretanto, criou uma embaixada em Rabat e um consulado em Dakhla, Marrocos.

O Governo anunciou em Julho de 2022 que estava a estudar a criação de novas embaixadas em zonas estratégicas para o arquipélago, bem como a instituição de embaixadores para determinados temas, pretendendo ainda alargar a extensão da jurisdição das actuais missões diplomáticas.