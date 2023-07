PR considera inauguração da sede do Banco Interatlântico uma referência para o futuro

O Presidente da República disse esta sexta-feira que a inauguração da nova sede do Banco Interatlântico (BI), representa um marco de referência para o futuro. José Maria Neves sublinhou a colaboração da instituição no desenvolvimento de Cabo Verde.

José Maria Neves, que presidiu à cerimónia de inauguração da sede do Banco Interatlântico, em declaração aos jornalistas destacou a importância do investimento privado para o crescimento e criação de novas oportunidades.

“É sempre muito bom quando sector privado dá passos significativos para o crescimento, modernidade e para a criação de novas oportunidades. Tratando-se de um banco que cresceu muito, que cresceu com Cabo Verde, expressa efectivamente este crescimento , é ainda muito mais relevante porque os bancos geram recursos, financiam investimentos, financiam o fomento do sector empresarial e ajudam na criação de riquezas e no desenvolvimento do país”, sublinhou.

Na visão do PR, as novas instalações do BI, simboliza também o crescimento do país, e “expressa um pouco as possibilidades do futuro”.

Por sua vez, Nuno Martins, presidente do conselho de administração do BI, que é faz parte do Grupo Caixa Geral de Depósitos, prespectiva que a inauguração proporcionará também uma nova forma de trabalhar no país, com uma visão voltada para o desenvolvimento.

“O BI amanhã faz 24 anos, e tem uma história já aqui em Cabo Verde, mas sem dúvida que a inauguração deste edifício é uma nova página, é um novo percurso e o iniciar de uma nova trajetória. Será o início de uma nova etapa e, muito importante, aquilo que esperamos também seja importante para Cabo Verde e para o sucesso tanto do banco como do país”, perspectivou.

Ainda no âmbito da inauguração da nova sede do BI, em Chã D’Areia, terá lugar nos dias 3 e 4 de Julho a reunião internacional dos Security Officers do Grupo Caixa Geral de Depósitos(CGD) , que contará com a participação de equipas do Grupo CGD, oriundos de todas as unidades internacionais do Grupo, bem como das equipas do Banco Interatlântico.

A CGD inaugurou uma Sucursal em Cabo Verde em Fevereiro de 1998, com o objectivo de aproveitar as potencialidades de uma economia em desenvolvimento e de contribuir para a dinamização do sistema financeiro local.

O BI no âmbito da sua política de alargamento selectivo, com abertura de agências em zonas de maior potencial de desenvolvimento econômico e crescimento empresarial, possui um total de 9 agências e 2 gabinetes, sendo 5 concentradas na Ilha de Santiago, uma em São Vicente, duas no Sal e uma na Ilha da Boa Vista.