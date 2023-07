​Cabo Verde acolhe 3ª edição do Fórum Anual da Juventude da África Ocidental e do Sahel

Cabo Verde acolhe, de 13 a 15 de julho, 3ª edição do Fórum Anual da Juventude da África Ocidental e do Sahel. O evento será presidido pelo primeiro-ministro, e tem entre os objectivos avaliar colectivamente o progresso da implementação da agenda da juventude, paz e segurança para tornar a prevenção de conflitos mais eficaz na manutenção da paz e segurança na região.

Em um comunicado, na página oficial do facebook, o primeiro-ministro informou que já se encontra em São Vicente para presidir o Conselho Consultivo da Juventude e o Fórum Anual da Juventude da África Ocidental e do Sahel.

O evento, em que Cabo Verde é anfitrião pela primeira vez, é organizado pela Agência das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel (UNOWAS) e a CEDEAO e visa ser um espaço para discussões profundas sobre questões relactivas ao desemprego jovem, a condição dos sistemas educacionais, as boas práticas, as oportunidades existentes e os efeitos negativos das redes sociais na educação e emprego.

A 3ª edição do Fórum Anual da Juventude da África Ocidental e do Sahel segue os passos de Ouagadougou, Burkina Faso e de Abuja, Nigéria.

Ainda nos dias 13, 14 e 15, acontece a 3ª Reunião do Conselho Consultivo da Juventude, onde será partilhada políticas públicas voltadas para a Juventude e abertura de novas oportunidades para os jovens.

O Fórum Anual da Juventude reunirá entidades governamentais, jovens mulheres e homens da África Ocidental e do Sahel, associações, organizações e redes de jovens, organizações lideradas por jovens, organizações regionais, entidades da ONU e outros parceiros técnicos e financeiros.

Entre os objectivos do Fórum Anual da Juventude constam ainda a formulação de soluções recomendadas, relevantes e inovadoras, lideradas por jovens, para tornar a prevenção de conflitos mais eficaz na manutenção da paz e segurança na região.

O comunicado avança ainda que após o evento Ulisses Correia e Silva seguirá para Santo Antão, onde está prevista a inauguração da Estrada de acesso à Figueiral, no município de Paul. Uma obra, financiada pelo Governo de Cabo Verde, que representou um investimento de mais de 130 mil contos.

Consta na agenda ainda a inauguração da Estrada Chã de Igreja - Cruzinha, no dia 15, que é parte do programa de investimentos públicos do governo com o objectivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma estrada com 4.2 km de extensão que representou um investimento total de quase 200 mil contos.