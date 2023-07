Comissão técnica interministerial para atribuição de nacionalidade aos descendentes desloca-se à Guiné-Bissau

​A Comissão técnica interministerial para atribuição de nacionalidade aos descendentes de cabo-verdianos nos países africanos desloca-se hoje, 15, à Guiné-Bissau para continuar o trabalho de preparação e instruir os processos de atribuição da nacionalidade.

De acordo com uma nota de imprensa do Governo, a visita irá decorrer de 15 a 26 deste mês e acontece no âmbito do processo de atribuição de nacionalidade de origem às comunidades descendentes de cabo-verdianos em África.

Composta pelo conservador dos registos, oficial ajudante dos registos, notariado de identificação, pessoal da direcção de emigração e fronteiras da polícia nacional e técnicos do ministério das Comunidades, a delegação vai estar nas localidades de Bambandinca, Bafatá, Gabú, Sonaco, Farim, Mansoa, Bissora, Mansaba, Cantchungo, Cacheu, Bissau e Bolama.

O programa especial de aquisição da nacionalidade gratuita para as comunidades cabo-verdianas residentes no continente africano decorre de Janeiro a 31 de Dezembro deste ano e é isento de quaisquer taxas consulares e demais custos relacionados com emissão do primeiro Cartão Nacional de Identificação (CNI) e do passaporte.

“Os descendentes nascidos na diáspora carregam consigo o sangue cabo-verdiano, a nossa língua e toda a nossa cultura e são cabo-verdianos de corpo e alma, por isso, são também merecedores da nacionalidade do seu País”, lê-se na nota.

O Governo de Cabo Verde lançou o programa Somos Todos Cabo Verde para a aquisição da nacionalidade cabo-verdiana aos descendentes de cabo-verdianos na diáspora com o objectivo de assegurar que os laços das primeira, segunda e terceira gerações das comunidades com a nação cabo-verdiana continuem fortes e coesos.