​Marca “Alou” da CV Telecom promete redução dos custos para os cabo-verdianos

A Cabo Verde Telecom (CVTelecom) procedeu, hoje, o lançamento oficial da marca comercial “Alou” que permite os consumidores acederem “todos” os negócios da empresa através de um contrato único. O PCA da empresa de telecomunicações, João Domingos Correia, sublinhou que a marca comercial pretende trabalhar para que os custos da ineficiência não seja repassado aos cabo-verdianos.

No seu discurso, no vento de lançamento oficial da marca comercial da CVTelecom, que é resultado da fusão das três empresas do grupo estatal de telecomunicações, o Presidente do Conselho de Administração(PCA) da CVTelecom frisou que a grande aposta da empresa no digital é proporcionar melhores serviços a menos custo para os clientes.

“E esse trabalho se destina sobretudo a dizer aos cabo-verdianos que por detrás desta marca esta um trabalho que leva em conta a expectativa dele como cliente, a experiencia dele, e que o beneficiário primeiro e último são os cabo-verdianos. Nós estamos cientes de que devemos operar no mercado concorrencial, trabalhar para que os custos da ineficiência não sejam repassados aos cabo-verdianos e a economia cabo-verdiana, porque esse é o principal desafio de Cabo Verde. Não É um desafio apenas de Cabo Verde Telecom é de todos os operadores económicos, empresas”.

João Domingos Correia reiterou que a empresa vai actuar com duas marcas, uma marca destinada para a parte comercial e empresarial, que é a Alou, e a outra marca para os grossistas, sobretudo a venda nacional e internacional, que é Cabo Verde Word Connect , que terá em breve a própria campanha de lançamento, assegurando que terá uma redução dos custos dos serviços para os consumidores.

“A cada momento que nós transferimos aos operadores económicos o custo da ineficiência estamos a fazer um aumento de preço em escala, e o país precisa ser competitivo e para ser competitivo é preciso que todos nós, racionalizamos os custos dos factores e essa fusão de empresas, convergência das nossas estruturas, têm como objetivo reduzir substancialmente o custo de produção do sector das telecomunicações e repassar aos cabo-verdianos aquilo que são os ganhos que nós conseguimos com esta reforma, com esta reestruturação”.