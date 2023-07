​Assembleia Nacional recebe 100 títulos em livros e publicações da Assembleia da República de Portugal

A Assembleia Nacional de Cabo Verde recebeu, hoje, cerca de 100 títulos em livros e publicações oferecidos pela Assembleia da República de Portugal, no âmbito da cooperação de amizade de longos anos.

Para o secretário-geral da Assembleia Nacional, Angelino Coelho, esta oferta é “importante e significativa” porque vai enriquecer o acervo bibliográfico da Assembleia Nacional de Cabo Verde, cuja biblioteca tem recebido, constantemente, académicos, como, professores e alunos, e profissionais da casa e de outras instituições.

Acrescentou ainda que a oferta destes materiais é fruto de uma cooperação de longos anos com a Assembleia da República de Portugal e que estão engajados em fortalecer a relação de amizade com esta casa da República.

Prosseguiu que o objectivo é continuar a enriquecer e modernizar esta biblioteca com vários títulos, onde todas as pessoas possam ter acesso para pesquisas e estudos.

“Este gesto simbólico e significativo, vai enriquecer a nossa biblioteca nacional e nós já tínhamos cerca de 15 mil títulos com variedades de títulos que abordam temas na área de direito, justiça, segurança alimentar, ciência política e economia”, frisou.

Este responsável assegurou que esta oferta vai permitir também que a biblioteca nacional da Assembleia seja um espaço para estudos, pesquisas e formação da juventude.

Os livros, as publicações editadas pela ARP e mais alguns periódicos e monografias chegaram esta manhã a Cabo Verde no navio da Marinha Portuguesa, que se encontra atracado no Porto da Praia.