Praia com duas salas de formação para capacitação de imigrantes

A Câmara Municipal da Praia vai ter duas salas de formação, no Parque 5 de Julho, para capacitar os imigrantes, no âmbito do projecto da Agência das Nações Unidas para as Migrações (OIM), “Fortalecimento da capacidade do Município da Praia”.

A representante da Agência das Nações Unidas para as Migrações (OIM), Quelita Silves Gonçalves, em declarações aos jornalistas no âmbito do lançamento do programa “Startup Imigrantes”, disse que o projecto visa apoiar e promover a integração dos imigrantes em Cabo Verde

“Também este é um dos objectivos do projecto, apoiar a formalização, a regularização do negócio dos imigrantes. Além disso, o projecto prevê apoiar com financiamentos, vamos apoiar os 10 vencedores do start Up imigrante com financiamento para iniciarem o seu negócio, equivalente a 5.000 dólares cada projecto, e também achamos que um terceiro pilar essencial é o acompanhamento do negócio”, explica

Para o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, o projeto surgiu para dar resposta à situação de crise, em especial aos imigrantes.

“O projecto veio precisamente para dar um conjunto de resposta a esse público específico que vive aqui em Cabo Verde, mais concretamente no município da Praia, em termos de ver como ajudar e colmatar um conjunto de problemas que a situação da crise trouxe juntos dos imigrantes”, aponta.

O concurso Startup Imigrante, promovido pela OIM, juntamente com a Câmara Municipal da Praia, em parceria com o BIC, tem como objetivo impulsionar o ecossistema empreendedor, fortalecendo a capacidade do município da Praia para apoiar a recuperação económica dos trabalhadores imigrantes afectados pela pandemia de covid-19 e potenciar a sua integração no município.